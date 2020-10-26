"Почеттіно – це реально дуже хороший тренер. Але іноді цього недостатньо, якщо гравці не дуже якісні. Якщо хочеш бути конкурентоспроможним у Лізі чемпіонів або російській Прем'єр-лізі, потрібно робити дуже багато.

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Чи реально це? Думаю, навряд чи. У Почеттіно достатньо грошей, він спробує знайти собі щось краще. Хоча Маурісіо міг би привнести щось нове в команду, тому що Тоттенхем виступав при ньому дуже добре", – цитує Капелло видання Сhampionat.

Нагадаємо, нині безробітний Почеттіно очолював Тоттенхем з 2014 по 2019 рік, а до цього тренував Саутгемптон і Еспаньол. Зі "шпорами" аргентинець доходив до фіналів Ліги чемпіонів і Кубка англійської ліги.

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