"У этого тренера очень сложные тренировки в физическом плане, мне было довольно непросто там. Когда я только приехал на базу, у меня была прическа "ирокез". Первым меня увидел тренер вратарей и сразу сказал мне, что Павлову такие прически не нравятся. Он начал ладонью, как утюгом, ровнять мою прическу.

Когда в раздевалку вошел Павлов, то посмотрел на меня и сказал: "У нас в команде с такими прическами не ходят". Я понял, что придется постричься немного короче. Больше он меня по этому поводу не трогал.

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Однажды в команду также приехал футболист, у которого волосы были до плеч. Павлов ему сразу: "Даю тебе час. Если хочешь играть в команде, то жду тебя в своем кабинете с нормальной прической". В тот же день у игрока уже была прическа "полубокс".

Когда Николай Петрович кричал, то крыша на базе падала, все боялись. Дисциплина в команде была на первом месте. Ему было все равно, что ты за игрок и из какой ты страны. Необходимо было полностью исполнять то, что он тебе говорил", – рассказал Чурко в интервью Українському футболу.

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