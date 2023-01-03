"В составе юношеской сборной Украины я участвовал в элит-раунде квалификации на чемпионат Европы. Этот турнир проходил в Португалии. В решающей игре за выход на Евро мы уступили именно португальцам. После этого матча ко мне возник интерес от Бенфики.

Клуб не готов был платить за трансфер, однако у меня оставался всего один год контракта с Шахтером. Я хотел доиграть это время в дубле и перейти через год в Бенфику в статусе свободного агента.

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Менеджмент "горняков" понимал мою ситуацию и начал давить. Поставили ультиматум: или продлеваю контракт, или на год меня отстранят от команды, и все это время я буду бегать по кругу тренировочного поля в Донецке. Я был твердо настроен на переход, потому продлевать соглашение отказался.

Однако через некоторое время мне позвонили и сказали, что я еду на летний сбор с первой командой. Я поехал, хорошо себя показал, и даже в контрольном матче с австрийским Гоингом забил четыре гола. У Шахтера тогда была команда космического уровня: Мхитарян, Виллиан, Дуглас Коста, Тейшейра, Фернандиньо. Мне, как молодому футболисту, было интересно, смогу ли я обогнать этого бразильца или отобрать у него мяч? В каждом эпизоде я старался не уступить.

После сборов Луческу сам подошел ко мне и сказал, что видит меня в первой команде. Мы с агентом все взвесили. На тот момент Шахтер по уровню был лучше Бенфики. Было страшно в молодом возрасте ехать за границу, плюс понимал, что год придется сидеть без игровой практики. В итоге, мы приняли решение подписать долгосрочный контракт с Шахтером.

Тогда я остался в Шахтере, потому что рассчитывал конкурировать за место в составе в команде. Я не знал, что начну кататься по арендам. Сейчас я уже понимаю, что невозможно просто так занять место легионера, который стоит безумных денег. Надо пройти через что-то, набраться опыта. Если бы я мог вернуть время, то выбрал бы Бенфику, а не Шахтер", – цитирует Вячеслава Чурко Український футбол.

В текущем сезоне 29-летний вингер сыграл за Зарю 17 матчей (2 гола, 3 ассиста). Ранее воспитанник Шахтера выступал за Мариуполь, Говерлу, Металлист, Фрозиноне, Колос и венгерские клубы.

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