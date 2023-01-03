"У цього тренера дуже складні тренування у фізичному плані, мені було досить непросто там. Коли я тільки приїхав на базу, у мене була зачіска "ірокез". Першим мене побачив тренер воротарів й одразу ж сказав мені, що Павлову такі зачіски не подобаються. Він почав долонею, як праскою, рівняти мою зачіску.

Коли до роздягальні зайшов Павлов, то подивився на мене і сказав: "У нас у команді із такими зачісками не ходять". Я зрозумів, що доведеться підстригтися трохи коротше. Більше він мене із цього приводу не чіпав.

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Одного разу до команди також приїхав футболіст, у якого волосся було до плечей. Павлов йому одразу: "Даю тобі годину. Якщо хочеш грати у команді, то чекаю тебе у своєму кабінеті із нормальною зачіскою". У той же день у гравця вже була зачіска "напівбокс".

Коли Микола Петрович кричав, то дах на базі падав, усі боялися. Дисципліна у команді була на першому місці. Йому було однаково, що ти за гравець та з якої ти країни. Необхідно було на всі сто відсотків виконувати те, що він тобі казав", – розповів Чурко в інтерв'ю Українському футболу.

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