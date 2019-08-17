"У нас с Михайличенко были разные моменты, как хорошие, так и не очень", – Алиев оценил перспективы тренера Динамо

Бывший полузащитник столичного гранда вспомнил годы сотрудничества с Алексеем Михайличенко.

"Да, дебютировал я при Михайличенко. Он мне дал шанс и я ему благодарен за это. Хотя бывали у нас, конечно, разные времена. Запомнилось как много хороших моментов, так и не очень. Это сейчас я уже понимаю, что последние – больше по моей вине.

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Мы работали в молодежной и первой сборной, через многое прошли. Его команды всегда играли в хороший футбол. Поэтому желаю ему только удачи в Динамо.

Его ждет очень нелегкая работа. Все знают, что 3 года без Лиги чемпионов – катастрофа для такого клуба. Думаю, его основная задача вернуть в Киев золотые медали. Но я хочу поставить ударение на том, что менять ситуацию, в первую очередь, придется команде, а не одному только тренерскому штабу.

Я по-прежнему считаю, что у Динамо не очень сильный состав. Еще раз хочу пожелать Алексею Александровичу удачи, он хороший тренер", – рассказал Алиев в комментарии DynamoNation.

Михайличенко, который в последние годы работал спортивным директором Динамо, ранее уже возглавлял команду с 2002 по 2004 год.

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