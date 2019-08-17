"У нас з Михайличенком були різні моменти, як хороші, так і не дуже", – Алієв оцінив перспективи нового тренера Динамо

Колишній півзахисник столичного гранда пригадав роки співпраці з Олексієм Михайличенком.

"Так, дебютував я при Михайличенкові. Він мені дав шанс і я йому вдячний за це. Хоча бували у нас, звичайно, різні часи. Запам'яталося як багато хороших моментів, так і не дуже. Це зараз я вже розумію, що останні – більше з моєї вини.

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Ми працювали в молодіжній і першій збірній, через багато що пройшли. Його команди завжди грали в гарний футбол. Тому бажаю йому тільки удачі в Динамо.

На нього чекає дуже нелегка робота. Всі знають, що 3 роки без Ліги чемпіонів – катастрофа для такого клубу. Думаю, його основне завдання повернути в Київ золоті медалі. Але я хочу поставити наголос на тому, що змінювати ситуацію, в першу чергу, доведеться команді, а не одному лише тренерському штабу.

Я як і раніше вважаю, що у Динамо не дуже сильний склад. Ще раз хочу побажати Олексію Олександровичу удачі, він хороший тренер", – розповів Алієв в коментарі DynamoNation.

Михайличенко, який останніми роками працював спортивним директором Динамо, раніше вже очолював команду з 2002 по 2004 рік.

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