Главный тренер австрийцев Франко Фода посетовал на отсутствие базового клуба в национальной сборной.

"К сожалению, у нас нет базового клуба сборной Австрии. Поэтому в национальной команде отсутствуют клубные связи игроков в обеих линиях. Вроде как фундамент игры сборной.

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Вот в Англии таким клубом является Манчестер Сити, в Германии – Бавария, в Нидерландах – Аякс, а в Украине – киевское Динамо", – цитирует Фоду издание 90 minuten.

Напомним, сборная Австрии является соперником Украины в групповом раунде Евро-2020. Матч между этими командами состоится 21 июня в Бухаресте.

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