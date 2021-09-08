"У нас не все получалось идеально, но мы сыграли более целенаправленно, чем с Украиной. Мы добавили в качестве и уверенности. Сегодня нам удались несколько по-настоящему удачных коллективных действий.

Повторение достижения Платини в видеообзоре матча Франция – Финляндия – 2:0

Франция показала игру, близкую к той, что должна отвечать сборной нашего калибра. Мы достигли очень важного результата после двух ничьих, и выход из группы, как и раньше, в наших руках", – приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Франция уверенно победила Финляндию (2:0) благодаря дублю Гризманна и закрепилась в статусе лидера группы D, набрав 12 очков после 6 туров. Второй сейчас является Украина с 5 пунктами после 5 туров.

Франция уверенно победила Финляндию благодаря дублю Гризманна – Антуан догнал Платини в списке бомбардиров "Ле Блё"