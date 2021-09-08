Франция переграла Финляндию в рамках отбора к ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Франция имела длительную серию без побед, а потому серьезно настроилась на важный матч с финнами. Судьбу встречи решил дубль Антуана Гризманна, который помог форварду сравниться с Мишелем Платини по количеству голов (по 41) в футболке "Ле Блё".

Франция уверенно победила Финляндию благодаря дублю Гризманна – Антуан догнал Платини в списке бомбардиров "Ле Блё"

Первый гол "маленького принца" был очень красивым – ассист пятой от Бензема и мощный удар шведой от Антуана. Второй раз Гризманн забил с острого угла после паса Дюбуа. Финляндия имела мало моментов, а потому финальные 2:0 в пользу команды Дешама закономерные.

Победа позволила Франции укрепить лидерство в группе D, теперь у нее 12 очков. Суоми, как и Украина, имеют 5 пунктов, но расположились на третьей строчке.