Франция к домашнему поединку против Финляндии подходила на фоне катастрофической серии в 5 матчей подряд без побед. Что хуже всего, во всех этих играх чемпионы мира пропускали голы первыми – такого не случалось более 10 лет. Конечно, на этом фоне пресса и болельщики усилили давление на Дидье Дешама. Страна требовала хоть какой-то победы.

Тренерский штаб "Ле Блё" сделал выводы после ничьи с Украиной, изменив стартовую схему и прибегнув к изменениям в составе. Команда перешла на модель с тремя защитниками, вернув в основу Бензема и Варана. Кроме того, на левом фланге вместо Диня вышел Тео Эрнандес. Финны же после победы над Казахстаном усадили в запас Валакари и Тэйлора – в центральной зоне вышли Камара и хорошо известный полтавским фанатам Ниссиля.

От хозяев ожидался стартовый навал и высокий темп, но ничего подобного не произошло. В первые 20 минут французы не форсировали события и вообще не прессинговали, позволяя финнам удерживать мяч и готовить выходы в наступление. Чемпионы мира, конечно же, огрызались контрвыпадами, но за этот период команда имела только несколько угловых без замыканий и дальний удар Эрнандеса мимо ворот.

Такой футбол едва не вылился в серьёзные проблемы. Суоми в какой-то момент набрались смелости и организовали несколько очень хороших подходов к чужим воротам – дважды это могло завершиться голом. Так, на 19-й минуте финны разыграли хорошую атаку, в завершении которой Ниссиля качнул защитника и пробил метров с 23-х – мяч рикошетом полетел по высокой дуге под перекладину! Льорис перевёл на угловой. После его розыгрыша гости провели атаку вторым темпом, в которой Вайсанен замыкал навес Шюллера на линию вратарской. Выше ворот!

Публика на Стад де Лион начала посвистывать. Подопечные Дидье Дешама поняли, что дальше так играть нельзя, прижав Финляндию. Уже на 22-й минуте активизация хозяев вылилась в скидку Гризманна под удар Бензема из пределов штрафной – Карим выстрелил под перекладину, но Градецки парировал. Через минуту он же ворвался на правый край штрафной, однако последующий удар накрыли.

Франция не останавливалась, быстро возвращая мяч и организовывая атаки волна за волной. В конце концов, оборона гостей не выдержала: Марсьяль исполнил передачу с левого фланга в зону перед штрафной на Бензема, Карим пяткой отдал проникающий пас, а Гризманн, обработав мяч, "шведой" пробил метров с 17-ти – точно в дальний угол. 1:0!

Во второй половине первого тайма "Ле Блё" не отпускали инициативу. Финны даже до центра поля дойти не могли, хотя французы не очень-то и давили на соперника. У них было всего три явных случая удвоить преимущество: на 31-й минуте Дюбуа стрелял с острого угла, замыкая подачу Рабьо (удар накрыли), на 38-й Бензема накрутил всех в штрафной и пробил в О'Шоннеси, а на 40-й Погба пробил метров с 22-х, дотягиваясь до скидки уже в падении – мяч прошёл рядом с правой штаной!

В начале второго тайма чемпионы мира решили сыграть с Суоми по-взрослому. Франция подняла темп и прижала гостей, начав создавать момент за моментом. Так, на 49-й минуте Дюбуа пробивал с лёту из-за пределов штрафной (мимо левой штанги), а на 52-й Рабьо нанес удар метров с 22-х – Градецки парировал.

Впрочем, всего через две минуты голкипер подвёл своих партнеров: Бензема классно развернулся в центре и разогнал атаку, в завершении которой Гризманн принял проникающую передачу от Дюбуа и выстрелил с острого угла – мяч пролетел у левой руки Градецки, залетев под дальнюю штангу. 2:0! Это уже 41-й гол "маленького принца" за сборную Франции – в списке бомбардиров он догнал Мишеля Платини.

На этом хозяева не останавливались. Уже на 56-й минуте забивать мог Марсьяль, который бежал замыкать прострел Эрнандеса на линию вратарской. Антони не успел к мячу. На 60-й же "Ле Блё" раскатали эффектную комбинацию с передачами пятками и ударом Гризманна метров с 16-ти – выше ворот! Маркку Канерва среагировал на такой рисунок игры неоднозначной заменой, выпустив на 62-й нападающего Валакари и вингера Сойрю. Финляндия хотела отыграться, несмотря на огромное давление Франции.

Этот ход никак не помог гостям. Франция несколько сбавила темп, но всё равно создавала моменты. Так, на 68-й минуте Погба дали пробить с разворота после подачи со стандарта (мимо), а на 70-й Гризманн получил классную скидку от Бензема на правый край штрафной, пробив в ближний угол – чуть неточно! Только после этого Маркку Канерва решился выпустить двух центрхавов, сняв при этом форварда Похьянпало. На поле вышли Кайринен и Йенсен.

На некоторое время Францию ​​действительно удалось отогнать в район центрального круга. До 80-х минут у подопечных Дидье Дешама был только перспективный штрафной удар, с которого Бензема пробил в стенку. Гости даже проводили какие-то перепасовки в центре поля, однако выйти в атаку "Ле Блё" не позволяли, а в эндшпиле встречи тренерский штаб чемпионов мира освежил нападение скоростным и техничным Бен-Еддером.

В концовке матча сначала показалось, что разгром не за горами. Уже на 81-й минуте отличиться мог Мукиеле, который выстрелил с отскока метров с 16-ти. Мяч прошел рядом с дальней штангой. Ещё через четыре минуты Бензема получил заброс от Погба, ворвался в штрафную и пробил, но Градецки спас Финляндию. Между этими эпизодами прошло несколько хороших фланговых прорывов.

Суоми огрызнулись всего одной сумбурной атакой с перепасовками в штрафной без ударов. Казалось, что всё завершится без нервов, но на 87-й минуте гости едва не забили! Эрнандес на своей половине отдал пас назад в штрафную на Погба, Поль его не ожидал, а Пукки, обыграв хавбека, вышел один на один с Льорисом под острым углом! Удара так и не произошло, однако Теему упал – впрочем, арбитр не увидел в эпизоде ​​фола. При этом у французов сломался Кимпембе.

К сожалению, после этого эпизода Финляндия ничего уже не создавала, хотя рефери компенсировал к основному времени семь минут. Франция захватила контроль над мячом и уверенно довела игру до победы – первой за пять матчей!