"У нас не все виходило ідеально, але ми зіграли більш цілеспрямовано, ніж з Україною. Ми додали в якості і впевненості. Сьогодні нам вдалися кілька по-справжньому вдалих колективних дій.

Повторення досягнення Платіні у відеоогляді матчу Франція – Фінляндія – 2:0

Франція показала гру, близьку до тієї, що має відповідати збірній нашого калібру. Ми досягли вкрай важливого результату після двох нічиїх, і вихід з групи, як і раніше, в наших руках", – наводить слова Дешама офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Франція впевнено перемогла Фінляндію (2:0) завдяки дублю Грізманна та закріпилась у статусі лідера групи D, набравши 12 очок після 6 турів. Другою наразі є Україна з 5 пунктами після 5 турів.

Франція впевнено перемогла Фінляндію завдяки дублю Грізманна – Антуан наздогнав Платіні у списку бомбардирів "Ле Бльо"