"Ребята у нас нормально зарабатывают. Думаю, они комфортно себя чувствуют. Можно ли несколько тысяч долларов зарабатывать в команде? Конечно. Несколько можно.

Вторая лига: Карпаты уверенно обыграли Любомир, ЛНЗ одолел Рубикон и закрепился на пьедестале

И вообще помогаем игрокам, снимаем квартиры. Мы так договаривались с ребятами. Делаем все для достижения целей. Откуда деньги? У нас достаточно хорошая и успешная юридическая компания, давно работаем. Можем себе позволить", – сказал Сагиров для Youtube-канала SportArena.

После 13-ти туров Второй лиги Перемога расположилась на 5-й строчке в турнирной таблице группы B.

"Кварцяному під гарячу руку не потрапляв": Сімінін – про нові Карпати, свій гол Динамо, 9 вилучень і втечу на дискотеку