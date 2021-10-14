"У нас можна заробляти кілька тисяч доларів", – президент клубу Другої ліги
Президент дніпровського ФК Перемога Феміс Сагіров здивував фінансовим забезпеченням клубу.
"Хлопці у нас нормально заробляють. Думаю, вони комфортно почуваються. Чи можна кілька тисяч доларів заробляти в команді? Звісно. Кілька можна.
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І взагалі допомагаємо гравцям, знімаємо квартири. Ми так домовлялися з хлопцями. Робимо все для досягнення цілей. Звідки гроші? У нас досить хороша і успішна юридична компанія, давно працюємо. Можемо собі дозволити", – сказав Сагіров для Youtube-каналу SportArena.
Після 13-ти турів Другої ліги Перемога розташувалась на 5-й сходинці у турнірній таблиці групи B.
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