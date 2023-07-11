В ночь на 20 июля Арсенал сыграет против команды звезд МЛС. Американскую "сборную" возглавит Уэйн Руни, который долго был лидером МЮ, а сейчас развивает футбол за океаном.

Бекхэм взялся за опасную работу, чтобы сделать Месси красавчиком – Виктория в шоке

"Этот матч особенный, в Англии и Европе у нас ничего подобного нет. Я лично уже играл в таких поединках, поэтому знаю, чего ожидать. Бесспорно, это отличный опыт для болельщиков, которые могут на одном поле увидеть главных звезд МЛС и сильный Арсенал. Будет сложный матч.

Приезд Месси – отличный шаг для МЛС. Особенно в плане популяризации, усилится интерес со всех уголков мира. У нас будет играть, пожалуй, сильнейший футболист в истории. Я уверен, что он приедет мотивированным и поможет Майами подняться. В восторге не только фаны, но и игроки и тренеры", – сказал Руни.