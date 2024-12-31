Экс-нападающий столичного клуба провел благотворительный стрим, в котором пообщался с фанатами и ответил на несколько вопросов. Милевский подтвердил, что Игорь Суркис предлагал ему поработать в структуре Динамо.

Милевский назвал свой топ-3 игроков УПЛ

"Я звонил ему на день рождения, поздравлял. Он мне сказал дословно: "Когда будешь готов, приходи, мы тебя ждем", – рассказал Артем во время стрима в на Twitch.

Напомним, Милевский выступал за Динамо с 2002 по 2013 годы. Он сыграл в 253 матчах, в которых забил 83 гола и отдал 54 ассиста.

"Після будови в Польщі почав цінувати футбол": топ-кіпер Першої ліги захоплювався СаШо, пише реп, освідчився на стадіоні