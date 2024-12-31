Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал, кого считает лучшими в чемпионате Украины в данный момент.

"Топ-3 игрока УПЛ в данный момент? Прямо сейчас Судаков, Буяльский и еще мне нравится Зубков.

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Это без учета Ярмоленко? Конечно, Ярмоленко тоже будет в списке. Но прямо сейчас, как просили – Судаков, Буяльский и Зубков. Это первое, что приходит в голову, люди выделяются", – сказал Милевский во время своего стрима на Twitch.

Добавим, что Ярмоленко получил серьезную травму еще в начале октября, но успел провести за Динамо 9 матчей и отметиться 4 голами и 1 ассистом. Буяльский является лидером "бело-синих" (18 матчей, 6 голов и 9 ассистов), а Судаков и Зубков выступают за Шахтер (18 поединков, 3 гола и результативная передача; 23 матча, 5 голов и 6 ассистов соответственно).

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