Екс-нападник столичного клубу провів благодійний стрім, в якому поспілкувався з фанатами та відповів на кілька запитань. Мілевський підтвердив, що Ігор Суркіс пропонував йому попрацювати у структурі Динамо.

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"Я дзвонив йому на день народження, вітав. Він мені сказав дослівно: "Коли будеш готовий, приходь, ми на тебе чекаємо", – розповів Артем під час стріму в на Twitch.

Нагадаємо, Мілевський виступав за Динамо з 2002 по 2013 роки. Він зіграв у 253 матчах, в яких забив 83 голи й віддав 54 асисти.

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