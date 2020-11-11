"Лео Месси тренировался нормально. У него были определенные проблемы с лодыжкой, но он может сыграть оба поединка.

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Мы всегда хотим побеждать, мы играем ради этого. Но мы идем от матча к матчу. Считаем, что завтра сможем справиться с Парагваем, несмотря на проблемы.

Матч против Парагвая будет сложным. Сборная Аргентины должна продолжать навязывать конкуренцию. Понимаю, что наш состав внушает уверенность, но это пока не начнется матч", – цитирует Скалони официальный сайт местной федерации.

Аргентинская сборная 13 ноября примет команду Парагвая, а 18 ноября встретится с перуанцами на выезде.

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