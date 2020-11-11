"Мессі мав проблеми зі щиколоткою", – тренер Аргентини розповів про участь Ліонеля у найближчих матчах
Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оцінив фізичний стан головної зірки своєї команди.
"Лео Мессі тренувався нормально. У нього були певні проблеми зі щиколоткою, але він може зіграти обидва поєдинки.
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Ми завжди хочемо перемагати, ми граємо заради цього. Але ми йдемо від матчу до матчу. Вважаємо, що завтра зможемо впоратися з Парагваєм, незважаючи на проблеми.
Матч проти Парагваю буде складним. Збірна Аргентини повинна продовжувати нав'язувати конкуренцію. Розумію, що наш склад вселяє впевненість, але це поки не почнеться матч", – цитує Скалоні офіційний сайт місцевої федерації.
Аргентинська збірна 13 листопада прийме команда Парагваю, а 18 листопада зустрінеться із перуанцями на виїзді.
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