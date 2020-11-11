ПСЖ попытается подписать Лионеля Месси во время летнего трансферного окна 2021-го, для этого парижане сконтактировались с отцом звезды Барселоны, сообщает ESPN.

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Уже в январе французский гранд официально начнет диалог с представителями аргентинца, ведь действующий контракт Лионеля с Барсой завершается летом следующего года.

Напомним, Месси летом хотел сменить клуб, но руководство каталонцев отказало нападающему.

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