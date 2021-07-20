"Не хочется себя нахваливать, но думаю, что у меня не появилось звездной болезни после Евро-2020.

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Не знаю, есть ли разница между мной до и после Евро. Возможно, появилось больше уверенности в себе. Кроме того, участие в таком турнире – это большой опыт. Думаю, с каждым матчем я добавляю", – цитирует Забарного сайт Динамо.

Заметим, Илья сыграл на чемпионате Европы 5 поединков, но результативными действиями не отличался. Украина же прекратила борьбу на Евро-2020 в четвертьфинале, уступив Англии (0:4).

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