"Не хочеться себе нахвалювати, але думаю, що у мене не з'явилось зіркової хвороби після Євро-2020.

Забарний та Трубін подолали перший раунд у боротьбі за Golden Boy-2021

Не знаю, чи є різниця між мною до і після Євро. Можливо, з'явилося більше впевненості в собі. Крім того, участь у такому турнірі – це великий досвід. Гадаю, з кожним матчем я додаю", – цитує Забарного сайт Динамо.

Зауважимо, Ілля відіграв на чемпіонаті Європи 5 поєдинків, але результативними діями не відзначався. Україна ж припинила боротьбу на Євро-2020 у чвертьфіналі, поступившись Англії (0:4).

Динамо – Етуаль: тьмяне повернення збірників, Лєднєв знову робить результат, купа браку за два тижні до старту сезону