"Франция все время была в игре. Если бы Англия забила второй гол, французы могли бы забить третий.

Саутгейт – о вылете Англии из ЧМ-2022: "Если бы не Кейн..."

У меня было около десяти микроинфарктов, когда Мбаппе касался мяча и получал пространство. Он очень многое создает для команды.

А выступление Гризманна вообще было одним из лучших, которые я видел на этом чемпионате мира", – цитирует Ричардса ВВС.

Напомним, Англия в 1/4 финала уступила Франции (Харри Кейн не сумел реализовать пенальти на последних минутах) и завершила выступления на ЧМ-2022.

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