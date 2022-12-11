"Франція весь час була у грі. Якби Англія забила другий гол, то французи могли б забити третій.

Саутгейт – про виліт Англії з ЧС-2022: "Якби не Кейн..."

У мене було близько десяти мікроінфарктів, коли Мбаппе торкався м’яча та отримував простір. Він дуже багато створює для команди.

А виступ Грізманна взагалі був одним із найкращих, які я бачив на цьому чемпіонаті світу", – цитує Річардса ВВС.

Нагадаємо, Англія в 1/4 фіналу поступилась Франції (Харрі Кейн не зумів реалізувати пенальті на останніх хвилинах) і завершила виступи на ЧС-2022.

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