"У мене було 10 мікроінфарктів, коли Мбаппе торкався м’яча": легенда Ман Сіті не вважає промах Кейна вирішальним
Колишній захисник збірної Англії Майка Річардс поділився враженнями від матчу 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Франції (1:2).
"Франція весь час була у грі. Якби Англія забила другий гол, то французи могли б забити третій.
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У мене було близько десяти мікроінфарктів, коли Мбаппе торкався м’яча та отримував простір. Він дуже багато створює для команди.
А виступ Грізманна взагалі був одним із найкращих, які я бачив на цьому чемпіонаті світу", – цитує Річардса ВВС.
Нагадаємо, Англія в 1/4 фіналу поступилась Франції (Харрі Кейн не зумів реалізувати пенальті на останніх хвилинах) і завершила виступи на ЧС-2022.
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