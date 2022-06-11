"Я хотел открыть футбольную Академию имени Леоненко 1 сентября, но мне предложили сделать это чуть раньше – 1 августа. Чтобы в сентябре детям уже было понятно, куда идти.

Украинский арбитр находится в плену оккупантов почти два месяца – он спасал раненых в Мариуполе

Академия будет размещаться на Оболони и, возможно, на Софиевской Борщаговке. Мне уже выделили площадки, у меня будут работать квалифицированные тренеры. Летом дети будут играть на искусственных полях, а зимой – в спортзалах. Мячи, стойки и все необходимое уже есть.

Я уже давно хотел открыть свою Академию, глядя на тренерские "легенды", которых никто не знает. Сейчас детей тренируют люди, которые не знают, что такое футбол. Им мяч кинь, они ноги сломают. Раньше так в Динамо было. Там тренерами работали водители, массажисты друзья. Слава богу, Игорь Михайлович потом начал брать футболистов, в этом плане он молодец.

Дорого ли открыть Академию? Посмотрим. Не думаю. Все зависит от того, сколько будет детей. Что касается цены – это мы еще посчитаем. Наверное, как у всех, может, чуть дороже, потому что в моей Академии будут работать квалифицированные тренеры. Кто? Будет Юра Грицына, Александр Севидов, Сергей Коновалов и, наверное, Сергей Беженар. Буду обзванивать всех, кто может. Может, еще из Динамо кого-то переманю. Я буду только смотреть, иногда подсказывать", – сказал Леоненко в комментарии FanDay.

Напомним, сейчас Виктор Евгеньевич находится без работы – после того, как он поддержал российских спортсменов, его уволили с канала "Футбол", где он много лет работал экспертом.

"Дістав зошит, провів розминку – воротарі лежали з нашатирем під ялинками": злий геній Динамо та магія третьої хвилини