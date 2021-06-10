"Выбор Роберто Де Дзерби – это прерогатива «Шахтера», президента клуба Рината Ахметова. Он принял для себя такое решение и он с этим тренером надеется на успех, как и мы с нашим тренером надеемся на дальнейший успех.

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У меня нет каких-то особенных ощущений, я не изучал Де Дзерби. Он показывал хорошие результаты в чемпионате Италии и показывает хороший футбол, который прививается Шахтеру много лет. Шахтер будет сильнее, мы будем сильнее. Это естественно. И если другие команды станут сильнее, то наш чемпионат, даст бог, постепенно вернется к такому уровню, когда мы восхищались нашими успехами в еврокубках. Динамо играло в полуфинале Кубка УЕФА, Шахтер выиграл этот трофей, наши команды выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Хочется не локальных успехов, а глобальных.

Выйти из группы Лиги чемпионов – это успех, а пройти как можно дальше – это успех с плюсом. Все хотят держать кубок над головой, но мы должны оценивать наши реалии, уровень нашего чемпионата, нужно оценивать уровень соперников в еврокубках, мечтать можно и нужно, но это очень тяжелый путь.

Чего ожидаю от Шахтера при новом тренере? Я ничего не ожидаю, меня не интересует, кого Шахтер взял тренером. Меня интересует одно – как прогрессирует моя команда. В этом году мы выиграли все что можно было выиграть, мы попали напрямую в Лигу чемпионов. Хотелось бы, чтобы в новом сезоне Динамо выступило в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году. Как оно будет, покажет время.

Мирча Луческу абсолютно спокойно относится к назначению Де Дзерби, он профессиональный тренер, ему приходилось играть против великих тренеров – Моуринью, Липпи, у него большая карьера и у него нет никакой паники. Характеристику Де Дзерби можно будет дать по окончании сезона", – сказал Суркис в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

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