"У меня нет вообще врагов. Все, кто работает на футбол, это все мои друзья. Но они должны работать на футбол, а не имитировать, что работают на футбол. Знаете, есть хорошая поговорка: если невеста уходит к другому, неизвестно, кому повезло.

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Надеюсь, Михайличенко будет работать на украинский футбол, а не сводить какие-то интриги, потому что я вкладываю в футбол свои деньги и здоровья, многое не нравится – я об этом говорю. Я же сегодня не президент Олимпика, со мной эти номера не пройдут. Там, где будет беспредел по отношению к нашей команде, я буду говорить, без применения нецензурных слов, но буду говорить об этом очень громко.

Уход Михайличенко – это предательство, дезертирство? Никак не хочу объяснять, он мне сказал, что это смена обстановки. Приелась ему работа в киевском Динамо. Больше не хочу комментировать, он заслуженный человек, много добился в футболе и пускай он дальше продолжает работать, но, подчеркиваю, на украинский футбол", – сказал Игорь Суркис в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, Алексей Михайличенко работал в киевском клубе спортдиром с 2013 по 2019 годы, после чего стал главным тренером. Специалист покинул пост наставника после сезона 2019/20 и вернулся на прежнюю должность. Недавно Михайличенко официально стал первым вице-президентом УАФ.

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