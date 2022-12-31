"У меня было и есть несколько предложений, однако я не был готов взяться за новый проект сразу после выхода из сборной. В следующем году решу, что я буду делать дальше", – цитирует Лева Bild.

Нагельсманн признался, почему не рискнул возглавить Реал

Напомним, летом 61-летний специалист покинул пост наставника сборной Германии, который занимал с 2006-го. Его преемником в Бундестим стал Ганс-Дитер Флик, до этого возглавлявший Баварию.

Недавно интерес к услугам Лёва приписывали турецкому Фенербахче.

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