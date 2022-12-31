Льов має кілька варіантів для повернення у тренерське крісло
15:36 - Читать на русском
Екс-тренер збірної Німеччини Йоахім Льов не планує довго залишатись без роботи.
"У мене було і є кілька пропозицій, проте я не був готовий взятися за новий проект одразу після виходу зі збірної. Наступного року вирішу, що робитиму далі", – цитує Льова Bild.
Нагельсманн зізнався, чому не ризикнув очолити Реал
Нагадаємо, влітку 61-річний фахівець покинув посаду наставника збірної Німеччини, яку обіймав з 2006-го. Його наступником у Бундестім став Ганс-Дітер Флік, який до цього очолював Баварію.
Нещодавно, інтерес до послуг Льова приписували турецькому Фенербахче.
Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter