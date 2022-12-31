"У мене було і є кілька пропозицій, проте я не був готовий взятися за новий проект одразу після виходу зі збірної. Наступного року вирішу, що робитиму далі", – цитує Льова Bild.

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Нагадаємо, влітку 61-річний фахівець покинув посаду наставника збірної Німеччини, яку обіймав з 2006-го. Його наступником у Бундестім став Ганс-Дітер Флік, який до цього очолював Баварію.

Нещодавно, інтерес до послуг Льова приписували турецькому Фенербахче.

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