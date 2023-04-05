Известный украинский вратарь Сергей Литовченко нуждается в финансовой поддержке в борьбе со страшным недугом.

У голкипера Сергея Литовченко обнаружили рак, сообщил на своей странице в социальной сети Instagram Никита Черных.

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35-летнему футболисту предстоит курс химиотерапии. Отмечается, что Сергею нужна финансовая помощь.

Напомним, Литовченко – воспитанник харьковского футбола. За свою карьеру в Украине успел поиграть за местный Арсенал, Волынь, Нефтяник, Гелиос, Олимпик, Черноморец и Львов. Выступал также за грузинские Зугдиди и Динамо Тбилиси, азербайджанский Кяпаз, казахские Акжайык и Мактаарал. С января 2023-го голкипер находится без клуба.

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