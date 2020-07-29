toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ШАХТЕР

У игрока Севильи обнаружили коронавирус

16:21 - Читати українською
У игрока Севильи обнаружили коронавирус
Коронавирус в Севилье / официальный сайт клуба

В лагере Севильи установлен один положительный случай COVID-19. Фамилия инфицированного не уточняется.

Один из ПЦР-тестов игроков, тренеров и персонала Севильи дал положительный результат. Футболист без симптомов находится дома на самоизоляции, состояние его здоровья – удовлетворительное. Клуб сразу сообщил о положительном тесте и действовал в соответствии с протоколом, отмечает официальный сайт Севильи.

Форвард Реала заболел коронавирусом и не сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Игроки, тренеры и персонал прошли повторное тестирование – все результаты отрицательные. Пока что команда прекратила тренировки, а возвращение к работе ожидается в четверг. Заметим, что уже 6 августа Севилья должна сыграть с Ромой поединок 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Германии.

Напомним, по итогам сезона 2019/20 Севилья заняла 4 место в Примере и сыграет в Лиге чемпионов.

"Я перейшов із Нансі у Страсбур, де шалено закохався": топ-представники нетрадиційної сексуальної орієнтації у футболі

blog_ava
"К власти в Динамо вернулся старший Суркис – один из последних символов Майдана хотят уничтожить", – Druzi Dynamo
11:36
5254
Теги
Севилья Севилья Испания коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
23
мин
Колос
19:30
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук