У игрока Севильи обнаружили коронавирус

В лагере Севильи установлен один положительный случай COVID-19. Фамилия инфицированного не уточняется.

Один из ПЦР-тестов игроков, тренеров и персонала Севильи дал положительный результат. Футболист без симптомов находится дома на самоизоляции, состояние его здоровья – удовлетворительное. Клуб сразу сообщил о положительном тесте и действовал в соответствии с протоколом, отмечает официальный сайт Севильи.

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Игроки, тренеры и персонал прошли повторное тестирование – все результаты отрицательные. Пока что команда прекратила тренировки, а возвращение к работе ожидается в четверг. Заметим, что уже 6 августа Севилья должна сыграть с Ромой поединок 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Германии.

Напомним, по итогам сезона 2019/20 Севилья заняла 4 место в Примере и сыграет в Лиге чемпионов.

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