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Форвард Реала заболел коронавирусом и не сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

15:02 - Читати українською
Форвард Реала заболел коронавирусом и не сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
В Реале обнаружен коронавирус / ФК Реал Мадрид

Мадридский Реал столкнулся с проблемами незадолго до поединка против Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов. В лагере "сливочных" обнаружили COVID-19.

 

Нападающий Реала Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус. Он находится дома на самоизоляции и не тренируется с командой, сообщает Marca.

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После победы в чемпионате Испании игроки Реала получили несколько выходных. Вернувшись в лагерь команды, все сдали тест на COVID-19. Положительный оказался лишь у Мариано, после чего футболисты "бланкос" вынуждены будут пройти еще одно тестирование.

Интересно, что в текущем сезоне 26-летний форвард забил лишь один гол – это случилось в Эль Класико. В целом Диас сыграл жалкие 84 минут, выйдя на поле 7 раз.

Заметим, уже 7 августа Реал должен провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Первый поединок на Сантьяго Бернабеу завершился поражением мадридцев со счетом 1:2. После обнаруженного у Мариано COVID-19 форвард фактически потерял шансы помочь своей команде, ведь должен отбыть не менее 2 недель карантина.

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Теги
Испания Главное коронавирус Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Мариано Мариано Диас Манчестер Сити - Реал Мадрид
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