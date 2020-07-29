У гравця Севільї виявили коронавірус

У таборі Севільї встановлений один позитивний випадок COVID-19. Прізвище інфікованого не уточнюється.

Один з ПЛР-тестів гравців, тренерів та персоналу Севільї дав позитивний результат. Футболіст без жодних симптомів перебуває вдома на самоізоляції, стан його здоров'я – задовільний. Клуб одразу повідомив про позитивний тест та діяв відповідно до протоколу, зазначає офіційний сайт Севільї.

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Гравці, тренери і персонал пройшли повторне тестування – усі результати негативні. Наразі команда припинила тренування, а повернення до роботи очікується в четвер. Зауважимо, що вже 6 серпня Севілья повинна зіграти з Ромою поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч пройде у Німеччині.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2019/20 Севілья посіла 4 місце в Прімері та зіграє у Лізі чемпіонів.

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