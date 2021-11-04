Дортмундская Боруссия будет вынуждена обходиться без своего главного бомбардира Эрлинга Холанда до конца 2021 года.

21-летний норвежец подвергся надрыву мышц бедра. Альф-Инге Холанд, отец нападающего, подтвердил серьезность травмы, которая, вероятнее всего, не позволит ему играть в этом году.

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"У Эрлинга неплохие дела, учитывая всю ситуацию, но он ненадолго выйдет из игры. Было бы неплохо, если бы он получил возможность провести несколько игр до Рождества, но это очень маловероятно", – цитирует отца Goal .

Добавим, что в 10 матчах текущего сезона Холанд забил 13 мячей и отдал 4 результативных передачи.

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