У Хачериди есть предложения из Саудовской Аравии и Турции, – ТаТоТаке

Экс-защитник Динамо и ПАОКа Евгений Хачериди еще не определился с дальнейшим местом работы.

Бывший центрбек Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди имеет несколько вариантов продолжения карьеры из чемпионатов Турции и Саудовской Аравии, сообщает шоу "ТаТоТаке".

"Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России", – Хачериди прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА Москва

Напомним, летом прошлого года Хачериди перешел в ПАОК, однако провел в Греции лишь один сезон, сыграв 11 матчей. Недавно защитник стал свободным агентом.

В последний день июля в СМИ появилась информация, что Хачериди перейдет в московский ЦСКА, однако футболист и его тренер опровергли эти слухи.

Хачеріді сватають в Динамо – чому цей трансфер не потрібен киянам