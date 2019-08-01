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У Хачериди есть предложения из Саудовской Аравии и Турции, – ТаТоТаке

19:03 36 Читати українською
У Хачериди есть предложения из Саудовской Аравии и Турции, – ТаТоТаке
Евгений Хачериди / Соцсети

Экс-защитник Динамо и ПАОКа Евгений Хачериди еще не определился с дальнейшим местом работы.

Бывший центрбек Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди имеет несколько вариантов продолжения карьеры из чемпионатов Турции и Саудовской Аравии, сообщает шоу "ТаТоТаке".

"Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России", – Хачериди прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА Москва

Напомним, летом прошлого года Хачериди перешел в ПАОК, однако провел в Греции лишь один сезон, сыграв 11 матчей. Недавно защитник стал свободным агентом.

В последний день июля в СМИ появилась информация, что Хачериди перейдет в московский ЦСКА, однако футболист и его тренер опровергли эти слухи.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Евгений Хачериди Евгений Хачериди Турция
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