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Хачеріді має пропозиції з Саудівської Аравії та Туреччини, – ТаТоТаке

19:03 247 Читать на русском
Хачеріді має пропозиції з Саудівської Аравії та Туреччини, – ТаТоТаке
Євген Хачеріді / Соцмережі

Екс-захисник Динамо та ПАОКа Євген Хачеріді ще не визначився з подальшим місцем роботи.

Колишній центрбек Динамо та збірної України Євген Хачеріді має кілька варіантів продовження кар'єри з чемпіонатів Туреччини та Саудівської Аравії, повідомляє шоу "ТаТоТаке".

"Не знаю, чи готовий розглянути пропозицію з Росії", – Хачеріді прокоментував чутки про перехід в ЦСКА Москва

Нагадаємо, влітку минулого року Хачеріді перейшов у ПАОК, проте провів у Греції лише один сезон, зігравши 11 поєдинків. Нещодавно захисник став вільним агентом.

В останній день липня у ЗМІ з'явилась інформація, що Хачеріді перейде у московський ЦСКА, проте футболіст та його тренер спростували ці чутки.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Євген Хачеріді Євген Хачеріді Туреччина
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