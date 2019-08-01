Хачеріді має пропозиції з Саудівської Аравії та Туреччини, – ТаТоТаке

Екс-захисник Динамо та ПАОКа Євген Хачеріді ще не визначився з подальшим місцем роботи.

Колишній центрбек Динамо та збірної України Євген Хачеріді має кілька варіантів продовження кар'єри з чемпіонатів Туреччини та Саудівської Аравії, повідомляє шоу "ТаТоТаке".

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Нагадаємо, влітку минулого року Хачеріді перейшов у ПАОК, проте провів у Греції лише один сезон, зігравши 11 поєдинків. Нещодавно захисник став вільним агентом.

В останній день липня у ЗМІ з'явилась інформація, що Хачеріді перейде у московський ЦСКА, проте футболіст та його тренер спростували ці чутки.

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