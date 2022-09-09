Поединок между Фенербахче и Динамо в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы запомнился не только очередным поражением киевлян, но и грязным выступлением со стороны соперника.

Киевское Динамо драматически уступило первый тур Лиги Европы на поле стамбульского Фенербахче. И дело не только в пропущенном голе за считанные минуты до финального свистка. Футбольный газон превратился в реальное поле битвы – динамовцы Шапаренко и Бущан теперь будут залечивать травмы разной сложности.

А трибуны с взбалмошными турками оконфузились на весь мир, провоцируя наших игроков масками путина и диким поведением. Юрий Гаврищак и Тарас Котив подводят итог позорному четвергу.