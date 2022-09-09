Турки пробили дно, грязная игра Фенербахче, троллинг Бущана – итоги первого матча Динамо в Лиге Европы
22:34 - Читати українською
Поединок между Фенербахче и Динамо в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы запомнился не только очередным поражением киевлян, но и грязным выступлением со стороны соперника.
завершено
35’ Густаво Энрике
90+2’ Миши Батшуайи
Виктор Цыганков 64’
35’ Густаво Энрике
64’ Виктор Цыганков
90+2’ Миши Батшуайи
Киевское Динамо драматически уступило первый тур Лиги Европы на поле стамбульского Фенербахче. И дело не только в пропущенном голе за считанные минуты до финального свистка. Футбольный газон превратился в реальное поле битвы – динамовцы Шапаренко и Бущан теперь будут залечивать травмы разной сложности.
А трибуны с взбалмошными турками оконфузились на весь мир, провоцируя наших игроков масками путина и диким поведением. Юрий Гаврищак и Тарас Котив подводят итог позорному четвергу.
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