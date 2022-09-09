Турки пробили дно, брудна гра Фенербахче, тролінг Бущана – підсумки першого матчу Динамо в Лізі Європи
22:34 - Читать на русском
Поєдинок між Фенербахче та Динамо у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи запам'ятався не лише черговою поразкою киян, але й брудним виступом з боку суперника.
завершено
35’ Густаво Енріке
90+2’ Міши Батшуаї
Віктор Циганков 64’
35’ Густаво Енріке
64’ Віктор Циганков
90+2’ Міши Батшуаї
Київське Динамо драматично поступилося у першому турі Ліги Європи на полі стамбульського Фенербахче. І справа не лише в пропущеному голі за лічені хвилини до фінального свистка. Футбольний газон перетворився на реальне поле битви – динамівці Шапаренко та Бущан тепер заліковуватимуть травми різної складності.
А трибуни з навіженими турками осоромилися на весь світ, провокуючи наших гравців масками путіна та дикунською поведінкою. Юрій Гаврищак і Тарас Котів підводять підсумок ганебного четверга.
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