Поєдинок між Фенербахче та Динамо у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи запам'ятався не лише черговою поразкою киян, але й брудним виступом з боку суперника.

Київське Динамо драматично поступилося у першому турі Ліги Європи на полі стамбульського Фенербахче. І справа не лише в пропущеному голі за лічені хвилини до фінального свистка. Футбольний газон перетворився на реальне поле битви – динамівці Шапаренко та Бущан тепер заліковуватимуть травми різної складності.

А трибуни з навіженими турками осоромилися на весь світ, провокуючи наших гравців масками путіна та дикунською поведінкою. Юрій Гаврищак і Тарас Котів підводять підсумок ганебного четверга.