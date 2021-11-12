"Действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение, как я вижу, не было ли никаких негативов в нашей работе.

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Я сказал, что никаких негативов нет, что это прекрасный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую, и хочу, чтобы у них все получилось. Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но мое мнение было только положительное", – сказал Павелко в интервью радио НВ.

Напомним, должность руководителя турецкой национальной команды была вакантной после отставки Шенола Гюнеша. В конце концов, сборную Турции возглавил Штефан Кунц. 7 ноября Шевченко стал главным тренером Дженоа.

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