Турция – Украина: матч будет обслуживать бригада арбитров из Косово

Стали известны рефери, которые будут работать на товарищеском матче сборных Турции и Украины.

Спарринг будет обслуживать судейская брига из Косово во главе с Генцем Нуза. Помогать ему на линиях будут Фатлум Бериша и Бухар Селимай. Четвертый арбитр – Бешфорт Козуми, информирует Twitter Федерации футбола Косово.

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Товарищеский матч Турция - Украина сыграют во вторник, 20 ноября в Анталии.

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