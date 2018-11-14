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Турция – Украина: матч будет обслуживать бригада арбитров из Косово

17:57 56 Читати українською
Турция – Украина: матч будет обслуживать бригада арбитров из Косово
Турция – Украина: матч будет обслуживать бригада арбитров из Косово

Стали известны рефери, которые будут работать на товарищеском матче сборных Турции и Украины.

Спарринг будет обслуживать судейская брига из Косово во главе с Генцем Нуза. Помогать ему на линиях будут Фатлум Бериша и Бухар Селимай. Четвертый арбитр – Бешфорт Козуми, информирует Twitter Федерации футбола Косово.

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Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
5
дн
:
22
час
:
19
мин
Турция
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