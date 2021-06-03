Товарищеские матчи

Андорра – Ирландия – 1:4

Голы: Валес, 52 – Пэррот, 58, 61, Найт, 84, Хорган, 90

Швейцария – Лихтенштейн – 7:0

Голи: Гавранович, 19, 75, 79, Фасснахт, 46, 70, Фрик, 57 (авт), Фернандес, 85

Турция – Молдова – 2:0

Голы: Йылмаз, 58, Ундер, 77

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Начнем с пары команд, которые на чемпионат Европы не поедут. Тем более, есть о чем говорить. Первый тайм матча Андорры и Ирландии завершился без голов, но в начале второго пиренейцы неожиданно забили. Британцы не стерпели такой дерзости и устроили настоящий разгром. Трой Пэррот оформил дубль, чего со сборной Ирландии не случалось почти 3,5 года. Еще по мячу забили Хорган и Найт. Стивен Кенни одержал свою первую победу во главе национальной команды.

Владимир Петкович не выпустил с первых минут большинство лидеров. Можно понять – в соперниках был скромный Лихтенштейн. "Футбольный карлик" достойно держался до перерыва, пропустив один мяч. Однако во втором тайме Швейцарию уже было не остановить – еще шесть голов влетело в ворота гостей. Больше всех постарался Марио Гавранович, который оформил хет-трик. Теперь Харис Сеферович уже не выглядит безапелляционным фаворитом на место в старте во время Евро-2020.

К слову, Швейцария и Турция одними из первых начнут борьбу на континентальном первенстве, ведь попали в группу А. Сегодня у команды Шенола Гюнеша тоже был не самый сильный соперник. Молдова держалась достойно, пропустив лишь дважды. Первый мяч организовали Чалханоглу и Йылмаз, а затем окончательный счет установил Ундер.

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