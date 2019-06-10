Турция разрывает после Луческу, Польша на классе доминирует, серьезная проверка Испании – топ-фишки 4 тура евроотбора

В рамках 4-го тура квалификации на Евро-2020 будет ряд интересных поединков. "Футбол 24" выделяет 5 противостояний, за которыми стоит следить.

Испания – Швеция

10 июня, 21:45. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовый онлайн на "Футбол 24"

Испанцы возглавляют группу F со 100-процентными показателями, однако их соперниками были слабые команды. В пятницу обновленный состав даже теоретически не мог почувствовать проблемы в игре с Фарерами – фаворит решил судьбу матча до 20-й минуты.

У пиренейцев еще не зажили раны после позорного вылета с ЧМ-2018 от России и провального завершения группового этапа Лиги наций. Минимальная победа над норвежцами на старте отбора не убедила в выздоровлении. Встреча со Швецией – серьезная проверка для Испании. "Сине-желтые" также уверенно идут по дистанции, набрав 4 очка за два матча с прямыми конкурентами.

Украина – Люксембург: анонс матча квалификации к Евро-2020

Польша – Израиль

10 июня, 21:45. Варшава, Народовы

После жеребьевки секстет G выглядел наиболее сбалансированным по подбору команд, однако после трех туров появился явный фаворит. Польша вновь проходит отбор на классе – максимум очков после 3-х туров.

Израиль еще не встречался с "кадрой", благодаря чему выпрыгнул на второе место. Сможет ли он остановить наших соседей – большой вопрос, но мартовская феерическая победа над Австрией не позволяет сбросить его со счетов.

Исландия – Турция

11 июня, 21:45. Рейкьявик, Лаугардалсверллур

Поединок недавних соперников сборной Украины – мы играли против Исландии и Турции в отборе к ЧМ-2018. Кто-то из них не попадет на чемпионат Европы, ведь в их группе Франция. Важность очной встречи переоценить невозможно.

Турция в субботу шокировала, обыграв действующего чемпиона мира. И сделала это уверенно – французы не нанесли ни одного удара в створ и едва не подверглись разгрому. Сборная Турции просто расцвела после увольнения Мирчи Луческу и выиграла все 5 матчей с новым тренером. Ребята Шенола Гюнеша проходят квалификацию вообще без потерь. Их выезд в гости к прочной Исландии невероятно интригует.

Бельгия – Шотландия

11 июня, 21:45. Брюссель, Стадион короля Бодуэна

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовый онлайн на "Футбол 24"

Бельгия проходится по группе I катком – 3 победы в 3-х матчах еще до встречи с Сан-Марино. Есть смысл поболеть за шотландцев, которые считаются главным конкурентом сборной России на второе место – у обоих по 6 очков.

Конечно, любой результат, кроме победы "красных дьяволов", станет сенсацией. Команда Роберто Мартинеса показывает сочный зрелищный футбол и вряд ли будет иметь проблемы с Шотландией, которая надеется на Энди Робертсона.

Италия – Босния и Герцеговина

11 июня, 21:45. Турин, Ювентус Стэдиум

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовый онлайн на "Футбол 24"

Италия возвращается в топ. Все три матча квалификации подопечные Роберто Манчини выиграли с общим счетом 11:0. И это не тот случай, когда все можно парировать низким уровнем соперников – "скуадра" одолела ближайших преследователей Грецию и Финляндию.

Домашняя игра с Боснией должна стать продолжением положительной серии. Сами же гости обязаны дать бой – после поражения от финнов их положение стало критическим. Эдин Джеко на Апеннинах попытается прервать идиллию итальянцев.