Туреччина розриває після Луческу, Польща на класі домінує, серйозна перевірка Іспанії – топ-фішки 4 туру євровідбору

У рамках 4-го туру кваліфікації на Євро-2020 буде низка цікавих поєдинків. "Футбол 24" виділяє 5 протистоянь, за якими варто стежити.

Іспанія – Швеція

10 червня, 21:45. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстовий онлайн на "Футбол 24"

Іспанці очолюють групу F зі 100-відсотковими показниками, однак їхніми суперниками були слабкі команди. У п'ятницю оновлений склад навіть теоретично не міг відчути проблем в грі з Фарерами – фаворит вирішив долю матчу до 20-ї хвилини.

У піренейців ще не загоїлися рани після ганебного вильоту з ЧС-2018 від Росії та провального завершення групового етапу Ліги націй. Мінімальна перемога над норвежцями на старті відбору не переконала у видужанні. Зустріч зі Швецією – серйозна перевірка для Іспанії. "Синьо-жовті" також впевнено йдуть по дистанції, набравши 4 очки за два матчі з прямими конкурентами.

Україна – Люксембург: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

Польща – Ізраїль

10 червня, 21:45. Варшава, Народови

Після жеребкування секстет G виглядав найзбалансованішим за підбором команд, однак після трьох турів з'явився очевидний фаворит. Польща знову проходить відбір на класі – максимум очок після 3-х турів.

Ізраїль ще не зустрічався з "кадрою", завдяки чому вистрибнув на друге місце. Чи зможе він зупинити наших сусідів – велике питання, але березнева феєрична перемога над Австрією не дозволяє скинути його з рахунків.

Ісландія – Туреччина

11 червня, 21:45. Рейк'явік, Лаугардалсвьорллур

Поєдинок нещодавніх суперників збірної України – ми грали проти Ісландії та Туреччини у відборі до ЧС-2018. Хтось з них не потрапить на чемпіонат Європи, адже в їхній групі Франція. Важливість очної зустрічі переоцінити неможливо.

Туреччина у суботу шокувала, обігравши чинного чемпіона світу. І зробила це впевнено – французи не завдали жодного удару в площину та ледь не зазнали розгрому. Збірна Туреччини просто розквітла після звільнення Мірчі Луческу і виграла всі 5 матчів з новим тренером. Хлопці Шенола Гюнеша проходять кваліфікацію взагалі без втрат. Їхній виїзд в гості до міцної Ісландії неймовірно інтригує.

Бельгія – Шотландія

11 червня, 21:45. Брюссель, Стадіон короля Бодуена

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстовий онлайн на "Футбол 24"

Бельгія проходиться по групі I катком – 3 перемоги в 3-х матчах ще до зустрічі з Сан-Марино. Є сенс повболівати за шотландців, які вважаються головним конкурентом збірної Росії на другу сходинку – в обох по 6 очок.

Звичайно, будь-який результат, окрім перемоги "червоних дияволів", стане сенсацією. Команда Роберто Мартінеса показує соковитий видовищний футбол і навряд чи матиме труднощі з Шотландією, яка сподівається на Енді Робертсона.

Італія – Боснія та Герцеговина

11 червня, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстовий онлайн на "Футбол 24"

Італія повертається в топ. Всі три матчі кваліфікації підопічні Роберто Манчіні виграли із загальним рахунком 11:0. І це не той випадок, коли все можна парирувати низьким рівнем суперників – "скуадра" здолала найближчих переслідувачів Грецію та Фінляндію.

Домашня гра з Боснією повинна стати продовженням позитивної серії. Самі ж гості зобов'язані дати бій – після поразки від фінів їхнє становище стало критичним. Едін Джеко на Апеннінах спробує перервати ідилію італійців.