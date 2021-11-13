Турция – Гибралтар – 6:0 – видео голов и обзор матча
Турция принимала Гибралтар в рамках матча квалификации ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
ЧС-2022, квалификация. 9 тур
Группа G
Турция – Гибралтар – 6:0
Голы: Актюркоглу, 11, Давиршоглу, 38, 41, Демираль, 65, Дурсун, 81, Мюлдюр, 85
Турция полностью оправдала статус фаворита поединка с Гибралтаром и забила 6 безответных мячей в ворота соперника.
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Украинский арбитр Сергей Бойко рано оставил гостей в меньшинстве, что лишь усугубило ситуацию для Гибралтара. Турки должны были улучшать свою разницу мячей и успешно справились с этой задачей, забивая голы на любой вкус.
Разгромная победа позволила Турции подняться на второе место группы G.
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