Туреччина приймала Гібралтар в рамках матчу кваліфікації ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

ЧС-2022, кваліфікація. 9 тур

Група G

Туреччина – Гібралтар – 6:0

Голи: Актюркоглу, 11, Давіршоглу, 38, 41, Деміраль, 65, Дурсун, 81, Мюлдюр, 85

Туреччина повністю виправдала статус фаворита поєдинку з Гібралтаром і забила 6 м'ячів без відповіді у ворота суперника.

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Український арбітр Сергій Бойко рано залишив гостей у меншості, що лише погіршило ситуацію для Гібралтару. Турки повинні були покращувати свою різницю м'ячів і успішно впорались із цим завданням, забиваючи голи на будь-який смак.

Розгромна перемога дозволила Туреччині піднятись на другу сходинку групи G.

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