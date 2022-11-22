Европейцы неудачно начали чемпионат мира в Катаре. Нидерланды, несмотря на победу над Сенегалом, тотально разочаровали своим футболом, а Уэльс в важном матче против США сумел набрать лишь одно очко. Большие надежды наш континент возлагал на Данию – "алая армия" влюбила в себя на Евро-2020, а дальше поддерживала уровень, серьезно претендуя на выход в поздние раунды плей-офф.

Ожидалось, что подопечные Каспера Юлманда одержат уверенную победу в поединке с Тунисом. Правда, "карфагенские орлы" в этом году привезли достаточно интересный по именам состав – практически все футболисты играют за клубы, выступающие в еврокубках или топ-лигах. И все равно болельщики ожидали максимально уверенную победу Дании.

Впрочем, первый тайм шокировал европейцев. Скандинавы тотально разочаровали – до перерыва они провели всего три удара по воротам. Два прошли с дальней дистанции в руки голкиперу, а еще один заблокировали. Суммарная острота этих "моментов" составила мизерные 0,16 ожидаемых голов.

К этому можно добавить несколько неприятных кроссов и падение Хейбьерга в штрафной, которое при большом желании можно было бы наказать 11-метровым. Пенальти не назначили, а большего Дания не создала. Перед свистком на перерыв команда еще без Дилейни осталась. Томас травмировал колено, поэтому пришлось выпускать Дамсгора.

Но это еще полбеды. Главной проблемой "алой армии" стала фантастическая игра сборной Туниса. Во-первых, "орлы Карфагена" не боялись агрессивно и высоко прессинговать датчан. Во-вторых, они существенно преобладали в динамике и настройке, празднуя даже удачные подкаты. В-третьих, африканцы создавали моменты – и их было много!

Так, на 11-й минуте дальний выстрел Дрегера благодаря удачному рикошету пролетел над дальней девяткой. Дальнейшую подачу с углового замкнул Мсакни – над перекладиной! На 23-й же минуте Тунис забил гол: Бен Слиман обошел Кьяера и вывел Джебали на рандеву со Шмейхелем, а тот уверенно переиграл голкипера – впрочем, лайнсмен заметил офсайд. Счет не изменился.

Ближе к перерыву оборона Дании начала сыпаться. На 39-й минуте после подачи с углового Мерия выполнил скидку на угол вратарской, откуда мощно пробил Лайдуни (немного неточно), а на 43-й Джебали во второй раз вышел один на один со Шмейхелем – Каспер уже упал, Иссам выполнил подсечку, но голкипер все равно достал мяч! Дальнейший корнер завершился выносом на Скири и его ударом с лету над воротами.

В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло. На старте второго тайма содержание игры не изменилось – Тунис не отказывался от агрессивного прессинга и продолжал идти вперед при первой же возможности. Такой футбол вылился в несколько опасных комбинаций и прострелов, однако до настоящего момента дело не дошло.

Дания, однако, не собиралась вот так просто сливаться на глазах всего мира. Подопечные Каспера Юлманда начали набирать обороты ближе к середине тайма. Импульс был придан на 55-й минуте, когда удалось забить гол – это Дамсгор сыграл на добивании после выстрела Скова Ольсена с правого края штрафной. Взятие ворот отменили из-за явного офсайда у Андреаса.

Еще через две минуты "алая армия" могла забивать чисто. Дамсгор навесил с левого фланга на ближний угол вратарской, а Дольберг сразу же сбросил мяч на дальний край штрафной – впрочем, Сков Ольсен эпизод не прочитал Еще через несколько минут эта пара форвардов вместе с Кьяером отправилась на банку. На поле появились Йенсен, Линдстрём и Корнелиус.

Теперь Дания тотально контролировала ход встречи. Скандинавы держали мяч под контролем, загнав Тунис на его треть. Довольно быстро это вылилось в два супермомента – на 69-й минуте Эриксен мощно бахнул с дистанции (Дамен парировал), а после подачи с углового на 70-й Кристенсен подправил мяч на дальнюю штангу. Корнелиус в падении замыкал ее, пробив с метра, однако Андреас попал в штангу!

Тунис огрызнулся атакой, в которой мяч отскочил от Джебали в руку Андерсону. Эпизод произошел в штрафной площадке, поэтому "орлы Карфагена" стали требовать пенальти. К сожалению для африканцев, они получили только угловой, с которого ничего не прилетело. Это был последний момент команды Джалела Кадри.

Впрочем, в игре Дании тоже что-то сломалось. В последние 20 минут подопечные Каспера Юлманда продолжали доминировать в работе с мячом, однако голкипер соперника скучал. Тунис провел оборонительные замены и достаточно уверенно держал нули, заставляя скандинавов прибегать к отчаянным шагам – на 90+3-й минуте Линдстрём бахнул с лету метров с 40. Получилось настолько мощно и точно, что Дамен парировал чисто на инстинктах.

Сразу после этого рефери решил пересмотреть повтор, ведь за минуту до этого мяч попал в руку Талби. Никто не сомневался, что Дания получит пенальти – впрочем, Сезар Артуро Рамос отказался его назначать! Рука была прижата к корпусу, но решение выглядит максимально спорным.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью (первую для Туниса на чемпионатах мира за последние 44 года