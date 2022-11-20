"Чемпионат мира – это особое событие. Когда я вернулся, то сказал, что чемпионат мира будет большой целью для меня. За это время многое могло произойти, поэтому я сосредоточился только на усердной работе. Сейчас здесь хорошая атмосфера.

Та ситуация дала мне… Скажем так, дала мне чувство благодарности за то, что я жив и рядом с моей семьей. Я думаю, что все остальное просто отодвинуто в сторону. Я получил возможность вернуться и стать тем, кем я был раньше – мужем, отцом.

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Что не изменилось, так это мое отношение к сборной. Я всегда сильно верил в нашу национальную команду, но после того, как я вернулся, у нее еще больший вес в моей жизни. Катарская жара и мое сердце? А почему это должно сильно влиять? Я думаю, вам лучше спросить у врача.

Надеюсь, мы сможем пройти как можно дальше. В прошлый раз на Евро ребята справились без меня, но я надеюсь, что мы сможем пройти еще дальше. Конечно, я завидовал, что не был там в прошлый раз, но ребята это заслужили. Я с нетерпением жду чемпионата мира, мы мечтаем о большем. Будем играть каждый матч шаг за шагом, а потом посмотрим, как далеко зайдем", – цитирует Эриксена Тipsbladet.

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