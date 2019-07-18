Нигерия одержала минимальную победу над Тунисом, став бронзовым призером КАН-2019

В битве за третье место Кубка африканских наций Тунис так и не смог отыграться после пропущенного на старте встречи гола Одиона Игало.

Нигерия сразу захватила контроль над мячом. Уже на 3-й минуте "суперорлам" удалось открыть счёт: Коллинс прошел по левому флангу и прострелил, голкипер неубедительно сыграл на выходе, а Игало воспользовался отскоком и забил в пустые ворота – 0:1. Это был последний удар в створ в первом тайме, а из остальных восьми шесть заблокировали защитники.

Впрочем, до 15-й минуты матч выглядел довольно неплохо: так, уже на 8-й Хенисси прорвался на правый край штрафной и выстрелил в ближний угол – мяч просвистел рядом со штангой. Еще через семь минут Тунис получил вторую возможность сравнять счёт, однако Сасси после прорыва на правый край штрафной не смог попасть в створ ворот. Кроме того, на 17-й он упал у чужих ворот, надеясь на пенальти, но арбитры не собирались реагировать на мелкие нарушения. На этом реально опасные моменты в первом тайме завершились – до его завершения можно вспомнить разве что травмы Хенисси и Игало.

После перерыва Тунис захватил контроль над мячом и едва не сравнял счёт уже на 47-й минуте, когда Хазри выдал разрезной пас на Хавата – Фирас вышел один на один с голкипером и пробил в ближний угол, однако мяч коснулся сетки лишь с внешней стороны. На 55-й неплохой выстрел Хазри со штрафного завершился попаданием мяча в руку одного из нигерийцев в стенке, но арбитр опять проигнорировал этот эпизод. На 57-й же произошел второй удар в створ – это Бадри перед своей заменой приложился к сфере метров с 25-ти, но Узохо проблем с этим не имел. В целом, начало второго тайма можно занести в актив сборной Туниса.

Впрочем, на 60-х минутах Нигерия начала просыпаться. В частности, на 63-й прекрасный дальний удар прямо под левую штангу удался Чуквуезе, однако "орлов" спас красивый прыжок голкипера. На 66-й разрезную передачу всё того же Чуквуезе на правом краю штрафной принял Осимхен, который тут же пробил с острого угла – впрочем, нападающему хватило точности. Казалось, что "суперорлы" сейчас перетянут инициативу, однако они снова остановились, позволив тунисцам провести несколько неплохих атак.

Подопечные Алана Жиресса с течением времени всё активнее шли вперёд, что вылилось в моменты у ворот обеих голкиперов. На 73-й минуте капитан "карфагенян" Хазри вполне мог заработать пенальти, вырвавшись один на один и получив по ногам от последнего защитника, но арбитры заметили у него очень сомнительный офсайд. На 78-й оборонительные порядки нигерийцев протаранил Слити, который решился на выстрел метров с 23-х – рядом с ближней штангой! На 80-й на неплохой позиции для удара оказался защитник Туниса Дрегер, но мяч свалился с ноги.

Расточительство могло быть наказано на 82-й, когда Осимхен пробил с правого края штрафной в дальний нижний угол – Шерифи парировал! За шесть минут уже нигерийцы могли получить суровый урок за низкую реализацию: Тунис заработал угловой, а Скири головой под правую штангу замкнул подачу Хазри – голкипер был бессилен, однако на линии оказался защитник "суперорлов". Впрочем, последнее слово было именно за ними. На 90+1-й Калу с дальнего расстояния выстрелил под перекладину, а на 90+3 прямым ударом со штрафного метил в ближний угол – в обоих случаях спас Шерифи.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу сборной Нигерии, добытую благодаря фартовому голу на 3-й минуте встречи. Таким образом, "суперорлы" взяли бронзовые медали КАН-2019.