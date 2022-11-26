Тунис принимает Австралию во втором туре чемпионата мира. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на Футбол 24.

Встреча двух андердогов группы D начинается в 12:00. Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO . За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24 .

Тунис – Австралия: анонс бескомпромиссной битвы за жизнь на ЧМ-2022

Стартовые составы команд на матч Тунис – Австралия:

Тунис: Дахмен – Тальби, Мэриах, Бронн – Абди, Лаидуни, Скири, Дрегер – Мсакни, Джебали, Слити.