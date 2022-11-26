Тунис – Австралия: стартовые составы и онлайн-трансляция битвы за жизнь на ЧМ-2022
11:37 - Читати українською
Тунис принимает Австралию во втором туре чемпионата мира. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на Футбол 24.
Встреча двух андердогов группы D начинается в 12:00. Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24.
Тунис – Австралия: анонс бескомпромиссной битвы за жизнь на ЧМ-2022
Стартовые составы команд на матч Тунис – Австралия:
Тунис: Дахмен – Тальби, Мэриах, Бронн – Абди, Лаидуни, Скири, Дрегер – Мсакни, Джебали, Слити.
Австралия: Райан – Бехич, Роулз, Суттар, Карачич – Макгри, Муй, Ирвин – Гудвин, Дюк, Леки.
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