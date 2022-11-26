Чемпионат мира-2022. 2 тур. Группа D

26 ноября, 12:00. Аль-Джануб, Аль-Вакра

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Тот случай, когда о ничьей не может быть и речи. Для обеих команд это наиболее реальный шанс добавить в свою копилку три очка. Тунис только на предыдущем Мундиале сумел прервать безвыигрышную серию. До этого "Орлы Карфагена" три турнира не знали вкуса побед. Австралии только предстоит избавиться от своей антирекордной серии из семи матчей. В общей сложности "Соккеруз" проиграли 11 из 17 своих поединков на чемпионатах мира (65%).

Тунис удержал ничью с Данией – арбитр не назначил два пенальти, Корнелиус не забил с метра, европейцы снова разочаровали

Отчетная встреча станет третьей в истории противостояний этих команд. В активе каждой – по победе. Правда, было это очень давно. Австралия была сильнее (3:0) в товарищеском матче в 1997 году. Тунис взял реванш в 2005 году в Кубке конфедераций (2:0). Сейчас турнирное положение побуждает продолжить бескомпромиссную традицию. Ничья почти лишит обе команды шансов на плей-офф. Африканцы имеют хорошие шансы впервые в своей истории преодолеть групповой этап чемпионата мира. В первом туре они отстояли ничью против Дании. При идеальном сценарии, Тунис к последнему туру может подойти с четырьмя очками в активе и будет играть против немотивированной Франции. Если "Ле бльо" уже решат свои задачи, есть большая вероятность увидеть ротацию от Дешама. И это будет очень хороший шанс.

Австралия не имеет права проигрывать, потому что для нее ЧМ-2022 завершится. Последний тур станет формальностью. Если подопечные Грэма Арнольда одержат победу, то станут хозяевами своей судьбы. Опять же, при лучшем сценарии, в последнем туре может оказаться достаточно даже ничьей с Данией. Однако даже тогда итоговый успех "Соккеруз" будет чем-то удивительным. Так что стоит сосредоточиться на маленькой цели.

Ориентировочные составы на матч Тунис – Австралия

Тунис: Дахмэн – Дрегер, Тальби, Бронн, Абди – Лаидуни, Скири, Шаалали – Джебали, Хазри, Мсакни

Австралия: Райан – Аткинсон, Суттар, Роулз, Бехич – Дюк, Муй, Хрустич, Ирвин, Леки – Гудвин

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Хотя победа – главная задача для обеих команд, не стоит ожидать зрелищного атакующего футбола. Вероятно, игра будет продолжаться до первого гола. Кто его забьет, закроется в защите и попытается удержать счет. В первом туре и Тунис, и Австралия играли вторым номером – владение мячом было 38,7% и 37,6% соответственно. Правда, "Орлы Карфагена" моментами очень неплохо атаковали. Словом, имеют потенциал играть первым номером. В конце концов, не стоит исключать вариант, что все завершится "сухой" ничьей. К сожалению, на этом чемпионате мира это уже становится традицией.